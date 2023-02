Das menschliche Gehirn zeigt, wie man Energie spart

Wenn Maschinen lernen, kostet das viele Ressourcen und verursacht CO2-Emissionen – der Textgenerator Chat GPT etwa emittierte beim Training so viel, wie ein Auto auf der Strecke von der Erde bis zum Mond und retour brauchen würde. Ein Forschungszentrum an der TU Graz will das ändern.

Maschinelles Lernen wird unsere Welt verändern, so wie es Computer und das Internet getan haben“, ist Robert Legenstein überzeugt. „Es werden sich auch neue Möglichkeiten eröffnen, die die Forschung transformieren.“ Der Computerwissenschaftler ist Leiter des vor Kurzem an der TU Graz gegründeten Center for Machine Learning, das als interdisziplinäres Forschungsnetzwerk diese Schlüsseltechnologie der Zukunft, einen Grundbaustein für die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI), vorantreiben soll.



„Es geht darum, Algorithmen zu designen, die aus Daten Schlussfolgerungen ziehen und sich selbst dabei ständig verbessern“, umreißt Legenstein das Wesen des maschinellen Lernens. Dies geschieht, indem das Programm Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten aufspürt und die daraus gewonnenen Erkenntnisse anschließend auf neues Datenmaterial überträgt. Eine klassische Anwendung sind Optimierungsaufgaben, beispielsweise in der Materialforschung. Eine weitere, die sich das Forschungsteam an der Grazer TU näher anschauen will, ist die visuelle Bildverarbeitung. Schon heute gibt es Algorithmen, die in solchen sehr komplexen Aufgabenbereichen einsetzbar sind. Das Problem: „Der Lernprozess ist sehr energie- und ressourcenintensiv, geht daher auch mit einer großen Menge an CO2-Emissionen einher.“ Der derzeit viel diskutierte Textgenerator Chat GPT, ein KI-Chatbot, beispielsweise habe beim Training so viel CO22 emittiert, wie ein Auto benötigen würde, um eine Strecke von der Erde bis zum Mond und retour zurückzulegen. „An der TU wollen wir daher unter anderem die Ressourceneffizienz steigern“, sagt Legenstein. Vorbild ist dabei das menschliche Gehirn. „Seine rund 100 Milliarden Neuronen arbeiten mit nur 20 Watt und vollbringen dabei eine Leistung, die vergleichbar ist mit der von Supercomputern, wenn nicht besser.“

Neuronen sollen nur bei Bedarf feuern

Eines der Phänomene, die die Forscherinnen und Forscher beim Training der künstlichen Intelligenz nachahmen wollen: „Über die Synapsen kommunizieren die Neuronen des Gehirns mithilfe kurzer elektrischer Impulse nur dann, wenn sie tatsächlich etwas mitzuteilen haben. In einem künstlichen neuronalen Netzwerk, auf dem die KI beruht, senden die Neuronen hingegen ständig Impulse aus, und das verbraucht eben viel Energie.“



Chips, die sich in ihrer Funktionsweise an das Prinzip des Gehirns anlehnen, sind bereits auf dem Markt. Legenstein: „Wir entwerfen dazu Algorithmen, die auf diesen Chips laufen. Ziel ist es, mithilfe energieoptimierter KI das Handy oder autonome Fahrzeuge ressourceneffizienter zu machen.



Das könne letztlich jedem Menschen zugute kommen, meint Legenstein. „Maschinelles Lernen ist ein Hilfsmittel, das in vielen Forschungsgebieten eingesetzt wird, um Fortschritte zu erzielen.“ So auch in der Medizin. Mit einer optimierten Bildverarbeitung etwa könnte sich die Zeit verringern, die Patientinnen und Patienten bei Magnetresonanz-Untersuchungen in der ungeliebten, weil engen „Röhre“ verbringen müssen. „Je kürzer diese Zeit, desto geringer ist normalerweise die ermittelte Datenmenge und desto ungenauer sind die Bilder“, erklärt Legenstein. „Der Computer kann jedoch, wenn er das gelernt hat, aus dieser schlechten Datenqualität sehr wohl aussagekräftige Bilder generieren, aus denen der Arzt dann Diagnose und Therapie ableitet.“



Auch die autonome Steuerung von Fahrzeugen könnte mithilfe von maschinellem Lernen energieeffizienter und damit umweltschonender ablaufen. Weitere autonome Systeme, die im Grazer Center for Machine Learning intelligenter gemacht werden sollen, haben Anwendungen bei der Bergrettung oder auch in der alpinen Landwirtschaft.