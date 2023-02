Kaiser: Pensionen vor das Höchstgericht?

Der gerade wahlkämpfende Kärntner Landeshauptmann geht gegen die Abschmelzung der Pensionserhöhungen vor - nötigenfalls mit einem Anruf des Höchstgerichts.

Das SPÖ-Ansinnen, die abschmelzende Pensionsanpassung vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen – „Die Presse“ berichtete –, wird konkreter: Kärntens gerade im Wahlkampf befindlicher Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) forderte Türkis-Grün dazu auf, den Modus abzuschaffen. Die Roten halten es für verfassungswidrig, dass man bei einem Pensionsantritt im Jänner die volle Inflationsabgeltung zum Start bekommt, zu Jahresende jedoch keine mehr. In den kommenden Jahren sind davon Frauen besonders betroffen: Aufgrund des ab 2024 sukzessive steigenden Pensionsantrittsalters auf 65 Jahre fallen nahezu alle regulären Pensionsantritte von Frauen der Jahrgänge 1964 bis 1968 ins zweite Halbjahr – was vor allem in Zeiten hoher Inflation mit deutlich niedrigeren Pensionserhöhungen im ersten Jahr verbunden ist. Kaiser befand: Mit der Aliquotierung müsse „sofort Schluss sein“.

Bleibt Türkis-Grün bei der Regelung, dürfte die SPÖ vor das Höchstgericht ziehen, kündigte Kaiser an. Das wäre etwa über eine sogenannte Drittelbeschwerde im Nationalrat möglich, sofern beispielsweise die FPÖ mitzöge. Ebenfalls kann der Verfassungsgerichtshof durch den Beschluss einer Landesregierung aufgefordert werden, ein Gesetz zu prüfen – mangels Einstimmigkeitsprinzip könnte die ÖVP einen solchen Beschluss nicht verhindern. Kaiser deutete bereits an, den VfGH anzurufen: „So oder so, ich werde diese himmelschreiende Ungerechtigkeit nicht einfach so akzeptieren.“

Verfassungsjuristen sind indes skeptisch, ob es sich tatsächlich um eine unsachliche Regelung handelt. Heinz Mayer etwa sagte auf „Presse“-Anfrage, dass er auf den ersten Blick „keine grobe Unsachlichkeit“ feststellen könne – der VfGH habe bei derlei Fragen aber „großen Spielraum“. Mit einer Entscheidung vor dem Sommer ist übrigens nicht zu rechnen.[T8R29]