Wiener Codes, Geheimzeichen und Inschriften

Gabriele Lukacs und Robert Bouchal haben gemeinsam schon viele Wiener Geheimnisse gelüftet und über verborgene Codes und Inschriften Bühcher publiziert. Und Autorin Lukacs entdeckt immer mehr, immer Neues. Verweilen wir zum Beispiel kurz beim „Fenstergucker“ unterhalb der Kanzel im Dom zu Sankt Stephan. Ist das wirklich der Meister Pilgram, wie allenthalben angenommen wird? Nein, sagt unsere Autorin: Auch wenn auf der meisterlichen Steinmetzarbeit sein Wappen prangt, so dürfte das Werk eher ein Abbild Niclas van Leydens sein. Der wahre Anton Pilgram (1460–1515), aus Brünn stammend und von 1511 bis zum Tode Leiter der Dombauhütte, sei unter dem Orgelfuß abgebildet. Merkwürdigerweise mit Doktorhut, denn Pilgram dürfte ein großer Selbstdarsteller gewesen sein. Wie auch immer: Der Orgelfuß, der auf dem Meister ruht, ist in seiner zierlichen schwebenden Gotik schwerlich zu übertreffen.



Auch auf die Geheimschrift des Herzogs Rudolf IV. im Vorbau des einstigen linken Seitentores weist uns das Buch hin. Er hatte sich selbst als „fundator“ bezeichnet, also als der Stifter. Leider ist dieses kulturhistorisch wertvolle Denkmal hinter dem dort aufgestellten Souvenierstand kaum zu sehen.