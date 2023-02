Eisschnelläuferin Herzog feierte im letzten WM-Test ein Sieg-Comeback

Beim Weltcup-Finale in Polen beendete Vanessa Herzog die Siegesserie der Südkoreanerin Kim und präsentierte sich somit in bestechender Form.

Auf der letzten Weltcupstation vor den Weltmeisterschaften Anfang März in Heerenveen hat Vanessa Herzog die 500-m-Siegesserie von Kim Min-sun beendet. Die 27-jährige Ex-Weltmeisterin distanzierte die Südkoreanerin am Freitag in Tomaszow Mazoviecki in Polen in 37,96 Sek. um 0,12 Sek. Kim war über diese Distanz im Saisonverlauf noch unbesiegt. Platz drei ging in 38,14 Sek. an die Niederländerin Jutta Leerdam. Es ist Herzogs erster Weltcupsieg seit fast drei Jahren.

Über 1500 m wurde Gabriel Odor in 1:50,73 Min. 14. der B-Division und sammelte damit sieben Weltcup-Punkte. Herzog wird am Sonntag noch über 1000 m auf einen Spitzenplatz losgehen, am vergangenen Wochenende war die Wahl-Kärntnerin an selber Stelle über diese Distanz Vierte und über 500 m 0,19 Sek. hinter Kim Zweite geworden. Die Weltmeisterschaften in den Niederlanden sind für 2. bis 5. März angesetzt.

(APA)