Krieg in der Ukraine

Eine Raiffeisen-Filiale in Moskau auf einem Bild vom 13. Februar.

Die Raiffeisen Bank International erklärt, die Einhaltung der Sanktionen sicherstellen zu können. Das Office of Foreign Assets Control (Ofac) der USA habe „allgemeine Fragen“ über das Zahlungsverkehrsgeschäft in Russland gestellt.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist wegen seiner Russland-Geschäfte ins Visier der US-Sanktionsbehörde geraten. Die Bank habe im Jänner ein Schreiben vom Office of Foreign Assets Control (OFAC), eine Abteilung des US-Finanzministeriums, das für die Kontrolle und Umsetzung der Sanktionen gegen Russland zuständig ist, erhalten, bestätigte die Bank am Freitag Informationen, die die Nachrichtenagentur Reuters zuvor von zwei Insidern erfahren hatte.

"Die vom OFAC gestellten Fragen sind allgemeiner Natur und zielen darauf ab, das Zahlungsverkehrsgeschäft und die damit verbundenen Prozesse der RBI im Lichte der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Russland und die Ukraine zu klären", teilte eine Banksprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme Reuters mit. Die RBI wurde darüber informiert, dass die Anfrage nicht durch eine bestimmte Transaktion oder Geschäftsaktivität ausgelöst wurde. Die Bank erklärte, sie kooperiere in vollem Umfang und verfüge über Prozesse, die sicherstellen, dass sie die Sanktionen einhalte.

„Schauen uns Banken und Finanzinstitute an"

Die USA wollen generell stärker gegen Banken mit Verbindungen nach Russland vorgehen. "Wir schauen uns weitere Banken und Finanzinstitute an, um zu sehen, wie Russland mit der Außenwelt finanziell verknüpft ist", sagte James O'Brien, im US-Außenministerium für die Koordinierung der Sanktionen zuständig, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Rund 80 Prozent der Vermögenswerte im russischen Bankensektor wurden laut O'Brien bereits festgesetzt. "Es ist gut möglich, dass es mehr Maßnahmen geben wird."

Swift blockiert, Zentralbankreserven eingefroren

Der Westen hatte den Zugang russischer Geldhäuser zum internationalen Swift-Zahlungssystem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine blockiert. Die größten russischen Institute wie Sberbank und VTB mussten ihren Betrieb in Europa zum Großteil einstellen. Westliche Regierungen ließen zudem russische Zentralbankreserven von 300 Milliarden Dollar einfrieren.

Doch nicht alle Verbindungen wurden getrennt: Institute wie die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit und Raiffeisen Bank International (RBI) führen ihre Geschäfte auf dem russischen Markt fort und müssen sich an Regulierungen vor Ort halten. Die Gazprombank, eine Tochter des Gasexporteurs Gazprom, entging härteren Sanktionen, auch weil sie Transaktionen im Energiehandel abwickelt.

(APA/Reuters)