Ökologie und Architektur – lässt sich das vereinbaren?

Die Bauwirtschaft hat enormen Anteil an der Zerstörung unserer Umwelt. Angesichts drohender Katastrophen kreisen Fachgespräche immer häufiger um den ökologischen Zugang von Architektur. Muss die Ästhetik notwendigerweise in den Hintergrund treten?

Unbestritten wäre die beste Lösung für den Klimaschutz, gar nicht mehr zu bauen. Man macht es sich aber zu einfach, spielt man Baukultur und Umweltbewusstsein gegeneinander aus, wie es auf politischer Ebene gerade wieder passiert ist: „Für Fotovoltaikanlagen auf versiegelten Flächen braucht es keine Genehmigungen mehr, nur aufgrund des Orts- und Landschaftsbildes können Anträge nicht mehr abgelehnt werden.“ Diese in der Regierungsklausur im Jänner entworfene Maßnahme suggeriert, dass wir weitermachen können wie bisher, sofern jedes Eigenheim fünf Paneele auf dem Dach hat: Der Outdoor-Whirlpool bleibt auch im Winter warm.

Hier wurde ein komplexes Problem so lange fraktioniert und vereinfacht, bis eine „konstruktive Lösung“ präsentiert werden konnte. Unbequeme Fragen nach größeren Zusammenhängen und Auswirkungen wurden vermieden: Politisch mag dies durchaus effektiv sein, das visionäre Potenzial ist endenwollend. „Nachhaltigkeit“ bedeutet nicht nur, genauso viel oder bestenfalls weniger zu nehmen, als man geben kann, sondern auch, die komplexen Aspekte der Ökonomie, Ökologie und des Soziokulturellen in Balance zu bringen. Architektur agiert seit jeher in diesem Spannungsfeld: Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen muss das Gleichgewicht bei jedem Projekt neu austariert werden.