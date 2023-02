Russisches Theater im israelischen Luftschutzkeller

Die Theatergruppe „Entourage“ in Eilat spielt jede Vorstellung nur einmal – es kommt sonst zu teuer.

Der Golf von Akaba, eine Nordbucht des Roten Meeres, welches seinerseits ein Seitenmeer des Indischen Ozeans darstellt, liegt natürlich nicht in Europa. In der einzigen jordanischen Rotmeerstadt Akaba, 150.000 Seelen, trinkt man unter muezzinoiden Klangteppichen nach Kardamom schmeckenden Kaffee, und am Strand beglotzen wie Hühner auf der Stange sitzende Burschen und in schwerem Stoff hingelagerte Muslimas die vereinzelten Badenden aus Ostmitteleuro-pa. Europäischer wirkt die einzige israelische Rotmeerstadt Eilat, 50.000 Seelen. Dort stieß ich diesmal auf die Bedeutung, die Luftschutzbunker für das städtische Kulturleben spielen. Und das nicht nur deswegen, weil man zum Hören der katholischen Messe eine gepolsterte Massivstahlstür im Kellergeschoß –2 eines Büroblocks durchschreiten musste.



Ich sah ein Theaterplakat auf Russisch: „Das Martin-Paradoxon“. Allein schon durch meinen Vornamen bedingt, fand ich mich am Sonntagabend in der Eilater Ben-Gurion-Universität ein. Die wenigen Eintrittskarten waren solche Preziosen, dass sich eine grippekranke Frau mit schweißnassen Schläfen und Mundschutz herbei-schleppte. Sie gab ihre Karte zurück, so kam ich an meine. Die allumarmende Herrscherin der Aula war Alisa, eine enthusiastische ältere Dame in eng anliegendem lila Kleid und altbeigen Stöckelschuhen, welche einzig darüber seufzte, dass Sergej, der profes-sionelle Regisseur der Laientruppe, wieder keine Rolle für sie gefunden hatte.