Wie ein Vorwort zum Krieg

In „Die Geschichte von Romana“ erzählt Sofia Andruchowytsch von einer Archivarin, die in einem entstellten Soldaten, der ohne Erinnerung aus dem Donbass zurückgekehrt ist, ihren verschollenen Ehemann zu erkennen glaubt.

Das ist ihr Mann. Das ist ihr persönliches Monster.“ Mit diesen Worten endet das erste Bild der Erzähl-Kamera in Sofia Andruchowytschs Roman „Die Geschichte von Romana“, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Wer diese Romana ist, lässt sich relativ leicht sagen, denn die Kamera folgt ihr über weite Strecken aus nächster Nähe. Aber wer ist der Mann? Sein Gesicht ist entstellt, sein Körper von Narben übersäht. Im zweiten Romankapitel befindet er sich in einer Klinik und lernt unter Schmerzen mit seinen Implantaten gehen. Auf Wahrnehmungen und vor allem auf Wörter muss er sich mühsam konzentrieren. Meist weiß er nicht, wer er ist, nur nachts überkommen ihn traumatische Fantasien aus dem Krieg. Romana besucht ihn, doch er erkennt sie nicht.

Romana arbeitet in einem Archiv in Kiew, in dem eines Tages überraschend ein Mann mit vier Koffern voller Fotos und Familiendokumente auftaucht, Bogdan. Als sie ihn später auf dem Weg zur Metro zufällig wiedertrifft, lädt er sie ein, den Abend mit ihr zu verbringen, denn am nächsten Tag steht ihm eine schreckliche Reise bevor: in den Donbass, in den Krieg. Sie gehen in die Wohnung von Bogdans Vater, einem plastischen Chirurgen, dort entspinnt sich eine Liebesnacht. Romana ist aber gar nicht fasziniert von Bogdan, sondern von dem, was er als Archäologe zutage fördert – und von den Bildern und Dokumenten, die zwar nicht in ihr Archiv passen, aber einmal jemandem etwas bedeutet haben und viele Geschichten erzählen.

Erinnern und Erzählen – das ist das Zentralthema dieses Romans, der 2020 (was im Impressum leider nicht vermerkt ist) in der Ukraine als erster Teil von Sofia Andruchowytschs „Amadoka“-Trilogie erschienen ist. Dieser Titel ist ein starkes Signal: Der Amadoka-See findet sich in der Antike bei Herodot und Ptolemäus, und noch im 17. Jahrhundert galt der in der Westukraine gelegene See als größter Europas. Doch danach verschwand er von den Landkarten und aus dem Gedächtnis. In der Romantrilogie wird dieser mysteriöse See zur Metapher für die Suggestivität und die Unzuverlässigkeit der Erinnerung.