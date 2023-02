Cool Korea: Eine Verführung

Avantgarde trifft Tradition: Blick in die Ausstellung „Hallyu! The Korean Wave“ im Londoner Victoria and Albert Museum, bis 25. Juni.

Wie aus einem der ärmsten Länder Asiens ein globales kulturelles Kraftzentrum wurde, zeigt die Ausstellung „Hallyu! The Korean Wave“ im Victoria and Albert Museum.

Die Musik pulsiert, das Licht funkelt, die Energie fließt: Diese Ausstellung macht so viel Spaß wie der Besuch in einem Club. Mit „Hallyu! The Korean Wave“ feiert das Londoner Victoria and Albert Museum ein kulturelles Phänomen, das in Pop, Film und Mode einen weltweiten Siegeszug angetreten hat. Inklusive eines Blicks hinter die Kulissen: „Diese Ausstellung ist auch ein Versuch, die Gesellschaft Koreas besser zu verstehen“, sagt Kuratorin Rosalie Kim.

Seit der Begriff 1999 erstmals geprägt wurde, hat die Koreanische Welle eine wahre Revolution ausgelöst. Videos mit eingängigen Rhythmen, schnellen Schnitten, grell gekleideten Akteuren und atemberaubender Choreografie fanden Hunderte Millionen Fans auf der ganzen Welt. Bespielt werden alle digitalen Plattformen. Die oft androgynen Superstars spielen mit Geschlechterklischees, ihre Kostüme verknüpfen kühne Avantgarde mit ehrwürdiger Tradition. Kein Wunder, dass Karl Lagerfeld ein Fan war.