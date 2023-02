Teuerung führt zu Boom bei Eigenmarken

Als Antwort auf gestiegene Preise greift jeder zweite Österreicher verstärkt zu günstigen Eigenmarken, zeigt eine aktuelle Befragung. Auch Diskonter profitieren von der Teuerung. Der Bio-Boom ist vorerst verebbt.

Wien. Der sogenannte Champagner-Index gibt nicht an, wie viel ein Glas Schaumwein auf dem Opernball kostet. Er misst, welche kleinen Freuden sich die Menschen leisten können und wollen. Die jüngste Untersuchung von Februar zeigt, dass die Bereitschaft, nicht notwendige Produkte zu kaufen, deutlich zurückgeht. Für vier von fünf Österreichern sind die größten Sorgen dabei die Teuerung und steigende Lebenshaltungskosten. Gespart wird schon beim täglichen Einkauf. Das zeigt eine am Freitag präsentierte Befragung des Marktforschungsinstituts Marketagent, wonach die Preissensibilität in den Supermärkten zuletzt stark gestiegen ist.

„Die aktuelle Teuerungswelle geht an der gesamten Bevölkerung nicht spurlos vorbei. 95 Prozent nehmen eine starke oder eher starke Teuerung wahr“, sagt Marketagent-Chef Thomas Schwabl. Beurteilte vor der Pandemie jeder Fünfte das Preisniveau als „sehr hoch“, sind es inzwischen doppelt so viele.

Die Hälfte der Befragten hält die Preissteigerungen für nicht gerechtfertigt. Jeder Dritte sieht die Verantwortung dafür bei den Produzenten, 15 Prozent meinen, dass sich die Handelsketten ungerechtfertigt bereichern.

Das streiten diese unisono ab. Man hätte die Preissteigerungen der Hersteller im vergangenen Jahr nur teilweise weitergegeben, weshalb die Gewinnspannen der Handelsketten im Vorjahr weiter zurückgingen. Insgesamt verzeichnete der Lebensmittelhandel im Vorjahr ein inflationsbereinigtes Umsatz-Minus von 3,2 Prozent.

Vor allem bei den Platzhirschen Spar und Billa, die zuletzt Marktanteile an günstigere Diskonter abtreten mussten, ärgert man sich über die „großen multinationalen Markenartikler, die jetzt ihre Bilanzen veröffentlichen und sich über steigende Gewinne freuen“. Erst vergangene Woche kündigten die beiden weltweit führenden Einzelhandel-Produzenten, der Schweizer Nestlé-Konzern und die britische Unilever, an, ihre Preise weiter anheben zu wollen.

71 Prozent der von Marketagent befragten Handelsvertreter gehen davon aus, dass die Preise in den nächsten Monaten noch weiter steigen werden. Ein Viertel rechnet damit, dass sie sich auf dem aktuellen Niveau einpendeln werden. „Die Industrie produziert teurer als je zuvor, der Handel reduziert seine Spanne und die Konsumenten überlegen sich jede Ausgabe ganz genau. All das zeigt diese Studie ganz deutlich“, sagt Handelsexperte Roland Pirker.

Reger Zulauf für Diskonter

Die aktuelle Befragung offenbart zudem eine weitere brisante Erkenntnis: Jeder Dritte kauft vermehrt bei Diskontern ein. „Besonders bei Produkten im Preiseinstiegssegment registrieren wir aktuell eine sehr gute Kundennachfrage“, teilt Diskonter Hofer mit, wo man zuletzt einen regen Kundenzulauf registrierte. 90 Prozent des gesamten Sortiments bestehen beim größten Diskonter des Landes aus günstigen Eigenmarken.

Solche verzeichnen allgemein eine verstärkte Nachfrage. 48 Prozent der Österreicher kauften zuletzt bewusst mehr Eigenmarken als früher, heißt es in der Marketagent-Studie.

Die großen Supermarktketten reagieren längst darauf. Billa hat sein Sortiment der Eigenmarke Clever im vergangenen Jahr von 650 auf aktuell 700 Artikel erweitert. Die Nachfrage nach Eigenmarken ist im selben Zeitraum zweistellig gestiegen. Noch höher ist der Eigenmarken-Anteil bei Konkurrent Spar. Die hauseigene Billigmarke S-Budget verzeichnete 2022 ein Umsatzplus von 20 Prozent.

Umgekehrt sorgt die hohe Inflation für einen leichten Rückgang beim höherpreisigen Bio-Sortiment. Mit einem Minus von 3,5 Prozent bei der verkauften Menge ebbte der Bio-Boom der vergangenen Jahre zuletzt erstmals ab.

(fre, "Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2023)