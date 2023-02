Eine Lügenbaronin in der Anstalt

Eine junge Frau erschreibt sich ihre Realität, in der sie eine intensive Freundschaft mit einem Ministerialbeamten eingeht, und spielt mit Umfeld und Lesern Katz und Maus. Ana Marwans blitzgescheiter und fesselnder Roman „Verpuppt“.

Natürlich wollen sie wissen, wie es ausgehen wird.“ Sie, gegen die sich deshalb der Zorn der Verfasserin richtet, sind wohl die Ärzte einer nicht näher bezeichneten Einrichtung, die ihr Schreibaufgaben gegeben haben. Doch offenkundig sind wir Leser, stets erpicht auf finale Kausalität und des Rätsels Lösung, mitgemeint: „Auch in der Musik hängt der Genuss nicht an den letzten Tönen. Aber sobald Worte im Spiel sind, verlieren die Menschen jedes Gefühl.“

In Ana Marwans neuem Roman sind in der Tat viele wohlgesetzte Worte im Spiel, und das Spiel sollte man tunlichst wörtlich nehmen. Die Studentin Rita, Protagonistin und Ich-Erzählerin, spielt Katz und Maus mit ihrer Umgebung, und die Autorin unterstützt sie dabei nach Kräften. Rita eine unzuverlässige Erzählerin zu nennen wäre ein Euphemismus: Sie ist eine wahre Lügenbaronin, und die Geschichte, die sie sich ausdenkt, ist der Zopf, an dem sie sich selbst aus dem Sumpf zieht. Denn eigentlich geht es ihr nicht gut, sie befindet sich in einer Anstalt, hat Angst, die Sprache zu verlieren, das erfahren wir bereits zu Beginn. Die therapeutische Situation müsste eigentlich dazu angetan sein, Ritas Autorität als Erzählerin zu untergraben, doch man geht ihr auf den Leim: „Sobald sie verstehen – glauben sie, die Menschen“, bemerkt sie. „Plausibilität als Kriterium der Wahrheit genügt ihnen vollständig“, vor allem wenn die Mitteilung schwarz auf weiß geschieht, ohne verräterische Beteiligung des Körpers.

Gewürzregal statt Bücherregal

Ganz am Anfang steht die Geschichte von Herrn Jež, die immer wieder von Ritas Kommentaren und Beobachtungen unterbrochen wird. Ivo Jež, ein Laibacher Beamter um die fünfzig, korpulent, nachlässig gekleidet, klug und belesen, lernt Rita bei einem Abendessen kennen, zu dem er und seine Frau Agata von ihrer gemeinsamen Freundin (und Ivos Geliebten aus grauer Vorzeit) Frau Klammer geladen wurden. Die Gastgeberin hat Ivo strafweise neben der Gymnasiastin platziert, weil er Frau Klammers aufgeblasenes Bildungsgeprahle gerne mit spitzer Zunge zum Platzen bringt. Er möge sich zügeln, verlangt Agata. „Er würde am liebsten nach hinten ausschlagen, so gefangen zwischen Zaumzeug und Sporn.“