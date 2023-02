Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) über den Krieg in der Ukraine, die Zuwanderungspolitik und Spannungen in der Ampelkoalition. Neue Steuererhöhungen, wie sie Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) fordert, schließt er aus. Die Fragen stellt Christian Ultsch, der neue Vize-Chefredakteur der "Presse" und er lässt den FDP-Chef nicht so leicht davon kommen: "Hand aufs Herz, als Oppositioneller hätten sie doch die jetztige deutsche Regierung durch Sonne und Mond geschossen.“ Wie Lindner sich verteidigt, hören Sie in dieser Spezialausgabe unseres Nachrichtenpodcasts.

Gast: Christian Lindner

Interviewer: Christian Ultsh

Host: Julia Pollak

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

