Kellerbrand bei "Harry Potter"-Ausstellung in Wien

Ein Kellerbrand hat am Freitag gegen 18.00 Uhr dem Besuch von "Harry Potter - Die Ausstellung" in der Meta Stadt in der Wiener Donaustadt ein jähes Ende gesetzt. Die Wiener Berufsfeuerwehr bestätigte gegenüber der APA Medienberichte, wonach es zu einem Einsatz in der Dr.-Otto-Neurath-Gasse gekommen ist. Die Verantwortlichen hatten vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Besucher bereits evakuiert, laut den Angaben gab es keine Verletzten.

Nachdem die Veranstalter die Rauchentwicklung bemerkt hatten, begannen sie auch selbstständig die Flammen im Keller zu bekämpfen, die Feuerwehr übernahm dann mit einer Löschleitung und unter Atemschutz. Aufgrund der vielen Besucher wurde Alarmstufe 2 gegeben, 17 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte waren ausgerückt. Nach rund 90 Minuten war auch die Entrauchung des weitläufigen Kellerareals beendet.

