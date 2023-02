Kleidung zu leihen ist en vogue

Barbara Langbein und Anatol Rieger in ihrem Babsis Kostümverleih in Wien Währing, der Zigtausende Kostüme umfasst.

Hunderttausende Kostüme, Fracks, Faschingsverkleidungen lagern in den einschlägigen Verleihen Wiens. Die Branche profitiert vom Trend, Dinge auszuborgen statt zu kaufen.

Gezählt? Nein, gezählt hat Barbara Langbein ihre Kostüme nie. Und wer sich durch ihre Lagerräume in Wien Währing zwängt, ahnt auch, warum: Meterweise Uniformen, Rokoko-Gewänder, Krawatten, Trachtenblusen, Hüte, zahllose Schuh-Paare, so dicht an dicht, dass man kaum noch vorbeigehen kann, warten hier unten darauf, ausgeborgt zu werden.

Oben, im (kleinen) Geschäftsraum von Babsis Kostümverleih, hängt derzeit die saisonale Ware: Faschingskostüme für Erwachsene und Kinder, natürlich auch: Ballkleider und Fracks. Denn die Faschingssaison – in Wien vorrangig die Bälle – ist für die Kostümverleih-Unternehmen der Stadt eine wichtige Einnahmequelle.



Endlich wieder, denn zwei Jahre lang gab es pandemiebedingt keine Bälle und daher wenige Gründe, um sich einen Frack zu leihen. In der aktuellen Ballsaison sei das Leihgeschäft aber durchaus gut gelaufen, „obwohl wir gar keine Werbung gemacht haben“, sagt Anatol Rieger.