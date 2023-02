Covid-19-Patienten werden zumeist wieder ganz gesund

Nur drei Prozent der Betroffenen benötigen nach überstandener Akuterkrankung umfassende Hilfe. Der Grund für Long Covid ist eine unkontrollierte Antwort des Immunsystems, die genaue Ursache davon ist aber noch immer nicht restlos geklärt.

Beim größten Teil der Covid-19-Patienten heilt die Erkrankung rasch und vollständig aus. Einige wenige Betroffene leiden aber zunächst an einem sogenannten Post-Covid-Zustand, also an Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Infektion andauern. Nur ein geringer Prozentsatz entwickelt ein „echtes“ Post-Covid-Syndrom. Letztlich sind es rund drei Prozent der von der Akuterkrankung Genesenen, die in den Monaten darauf umfassende medizinische Hilfe benötigen.



Abgeschlagenheit, Schlaf- und Gedächtnisstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Herzrasen, Atemnot, der Verlust des Riech- und Geschmackssinns gehören zu den am häufigsten beschriebenen Beschwerden bei Menschen, die sich von einer Covid-19-Erkrankung schlecht bis kaum erholen. Was zu Beginn pauschal Long Covid genannt wurde, wird mittlerweile in der Medizin durch Post Covid mit immer genaueren Definitionen ersetzt.