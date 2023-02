Kryptokunst

Mit dem Einbruch von Kryptowährungen wurde es ruhig um NFTs. Doch jetzt haben Museen wie das Pompidou NFTs in ihre Sammlungen aufgenommen.

Mit dem Einbruch von Kryptowährungen ist es in der Kunstszene ruhig geworden um NFTs. Auf den von Digitalkünstler Beeple ausgelösten Hype 2021 infolge der bei Christie's um sagenhafte 69 Millionen Dollar versteigerten Arbeit „Everydays: The First 5000 Days“ – es war das erste mit einem Non-Fungible-Token (NFT) zertifizierte Kryptokunstwerk, das von einem renommierten Auktionshaus versteigert wurde – folgte ein Jahr später der Katzenjammer. Schon im Herbst 2021 kamen NFTs nicht mehr an die Rekorde des ersten Halbjahres heran, und 2022 brach der Markt infolge des Kryptowinters zusammen. Die Zweifler fühlten sich bestätigt, dass NFTs keine ernst zu nehmende Kunstform sind. Doch sie dürften eines Besseren belehrt werden. Denn zuletzt tut sich in Sachen NFT wieder einiges.

Gekommen, um zu bleiben. Von Beginn an war klar, dass NFTs eine Revolution für den Kunstmarkt sind und entsprechend nicht verschwinden werden. Das zeigte sich schon daran, dass Marktführer wie Christie's und Sotheby's in das Geschäft eingestiegen sind und trotz des Einbruchs weiter daran festgehalten haben. Mehr noch, Christie's hat im Herbst vergangenen Jahres sogar einen eigenen NFT-Marktplatz auf Ethereum gestartet. Christie's 3.0 nennt sich die neue Plattform, mit der das Auktionshaus laut eigenen Angaben sein „Engagement für sowohl Künstler als auch Sammler im Web 3.0“ demonstriere.



Jetzt kommt auch Unterstützung seitens der Museen und damit die Anerkennung durch die traditionelle Kunstszene. So gab das Pariser Centre Pompidou den Erwerb von 18 NFTs bekannt. Die Werke werden in die französische Nationalsammlung moderner und zeitgenössischer Kunst aufgenommen. Larva Labs, die Erfinder der bekannten NFT-Serie CryptoPunks, haben dem Pompidou zudem den CryptoPunk#10 geschenkt. Den gesamten Umfang der Akquisitionen will das Museum im April bekannt geben. Nur eine Woche später gab das Los Angeles Museum of Art (LACMA) bekannt, dass es eine Schenkung von 22 NFTs von bedeutenden Kryptokünstlern wie Dmitri Cherniak, Cai Guo-Quiang, Matt DesLauriers, und Monica Rizzoli erhalten habe, die in die permanente Sammlung aufgenommen werden sollen. Und in New York hat die Galerie Venus Over Manhattan gerade „Beyond Digital“ eröffnet, eine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung von Pablo Rodríguez-Fraile, dem Unternehmer hinter der NFT-Plattform Aorist. Die Schau kombiniert NFTs mit klassischer Kunst und will damit den Dialog zwischen digitaler Kunst und dem Rest der Kunstwelt weiterentwickeln.

