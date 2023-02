Wenn Eltern ein Kind mehr lieben

Drucken

Hauptbild • Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit. • Getty Images

Eingestehen wollen es sich die wenigsten Eltern – doch Lieblingskinder sind ein bekanntes Phänomen. Die phasenweise Bevorzugung eines Geschwisterchens ist kein Problem, wenn sie ausgeglichen wird. Die dauerhafte sehr wohl.

Es ist einer der ganz wenigen sentimentalen Momente der Margaret Thatcher. In einer Szene der vierten Staffel von „The Crown“, die sie beim Gespräch mit der Queen im Buckingham Palace zeigt, offenbart die „Eiserne Lady“ unter Tränen, dass ihr „Lieblingskind“ Mark auf der Strecke der Paris-Dakar-Rallye in der algerischen Wüste verschollen sei. Elizabeth schockiert weniger das plötzliche Verschwinden des 28-Jährigen, als die Nebenbemerkung der Premierministerin, unter ihren Kindern einen klaren Favoriten zu haben. Kurz darauf wird die Queen von ihrem Mann, Prinz Philipp, mit der Tatsache konfrontiert, dass auch er selbst einen „Liebling“, Tochter Anne, habe. „Und es ist kein Geheimnis, welches Kind du bevorzugst“, fügt er trocken hinzu. Die Königin, selbst vierfache Mutter, bleibt betroffen zurück.



Thatchers besonders enge Bindung zu ihrem Sohn, die Zwillingsschwester Carol nicht zuteil wurde, war in Großbritannien stets so etwas wie ein offenes Geheimnis. „Carol was very much the twin less favoured by her mother“, schrieb der „Guardian“ einmal. Die Tochter der Premierministerin selbst hat dazu mehrfach Stellung genommen – und dabei auch die negativen Auswirkungen des familiären Beziehungsgeflechts auf ihr eigenes Erwachsenenleben seziert. Nur so viel: Dass Bruder Mark ein verheirateter Familienvater ist, sie selbst aber kinderlos blieb, hat nach Ansicht der heute 69-Jährigen auch mit den schwierigen Erfahrungen ihrer Kindheit zu tun.