Rache am Meeresgrund

Mathijs Deens Roman »Der Taucher« spielt in der undurchsichtigen Welt der Nordsee-Wracksucher: atmosphärisch, spannend und auf alltägliche Weise bedrohlich.

„Rache hinkt, sie kommt langsam, aber sie kommt.“ Mit diesem Zitat von Victor Hugo lässt der niederländische Journalist und Autor Mathijs Deen die Leser in seinen Spannungsroman „Der Taucher“ hineingleiten: in die Welt der Nordsee-Wracktaucher, die gern für sich bleiben und in der nicht nur das Wasser trüb ist. Die Leidenschaften für Versunkenes können hier mitunter zur Obsession werden.