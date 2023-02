Fußball-Arena, das Linzer Schmuckstück

Mit der Fußball-Arena auf der Gugl eröffnet der Lask heute das schönste Stadion Österreichs. Die Architektur imponiert, die Vision glänzt – ein exklusiver Einblick.

Österreichs schönstes Fußballstadion steht in Linz. Daran gibt es nach einer exklusiven Stippvisite der Raiffeisen Arena, der neuen Heimstätte des Lask, keinen Zweifel. Imposant thront die moderne Anlage auf der Gugl, etwas versetzt vom Standort des alten Stadions. Sie erfüllt alle Begehrlichkeiten, nach denen Fußballfans, Spieler, Gäste, Businesspartner und Klub selbst lechzten. Erstmals hat der Lask, Österreichs erster Meister, der nicht aus Wien kam (1965), eine eigene Heimstätte in seiner 114-jährigen Klubgeschichte. Ungeachtet aller Nebengeräusche mit sechsmonatiger Verspätung, Baustopp, „Abschiebung“ der Leichtathleten, internen Differenzen und dem Kuriosum, dass keine Garage gebaut worden ist: Es ist ein „Jahrhundertprojekt“, das dem Verein ungeahnte Möglichkeiten eröffnen kann.



Allerdings, die Arena selbst schießt, so sehr sie begeistert und auch für „Gänsehaut“ sorgt, keine Tore. Ohne Erfolg wird es womöglich schwerer denn gedacht, fortlaufend 19.080 Zuschauer zu begrüßen. Folgen jedoch Siege, ist es ein Selbstläufer.