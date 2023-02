Wie ein selbsternannter Satoshi Nakamoto die Bitcoin-Community ärgert

Kaum jemand glaubt Craig Wright, dass er Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist. Nun will der streitbare Informatiker die Bitcoin-Entwickler zwingen, den Code umzuschreiben.

Über viele Menschen wurde bereits gemutmaßt, sie könnten der Bitcoin-Erfinder mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto sein. Manche meinen, es wäre Hal Finney gewesen, der Nakamoto bei der Erstellung des Quellcodes geholfen hat und der erste Mensch war, dem Bitcoins überwiesen wurden – von Nakamoto. Finney starb 2014 und war nach eigenen Angaben nicht Satoshi Nakamoto. In seiner Nähe wohnte ein Physiker namens Dorian Satoshi Nakamoto, der will ebenfalls nicht der Bitcoin-Erfinder sein. Elon Musk denkt, der Informatiker Nick Szabo, der das Konzept der „Smart Contracts“ sowie eine (nie implementierte) digitale Währung namens „Bit Gold“ erfunden hat, wäre Satoshi.

Darüber hinaus gibt es wilde (Verschwörungs-)Theorien, wer noch aller Bitcoin erfunden haben könnte. Einige meinen, es wäre die CIA gewesen. Sogar Musk wurde schon verdächtigt, Nakamoto zu sein (wofür wirklich nichts spricht), ebenso der Schriftsteller Neal Stephenson, in dessen Roman „Cryptonomicon“ aus dem Jahr 1999 eine dezentrale Kryptowährung erfunden wird. Er will es ebenfalls nicht gewesen sein.

„Wir alle sind Satoshi“

Bitcoin-Fans meinen, es spiele ohnehin keine Rolle, wer Bitcoin erfunden hat, da Nakamoto sein Werk in die Unabhängigkeit entlassen habe. Das Netzwerk ist dezentral und wird von Zehntausenden Nodes (Knotenpunkten) betrieben, die nur solche Blöcke anerkennen, die den Regeln des Bitcoin-Netzwerks entsprechen. Miner in aller Welt erstellen Blöcke, und freiwillige Programmierer entwickeln den Bitcoin-Code weiter, der Open-Source-Software, also grundsätzlich allen zugänglich ist. Änderungen müssen allerdings von den Netzwerkteilnehmern angenommen werden. „Wir alle sind Satoshi“, lautet daher ein Credo der Bitcoin-Community.

Ausgerechnet einem Mann, der unbedingt Satoshi Nakamoto sein will, nehmen es die meisten aber nicht ab: dem Australier Craig Steven Wright. Der Informatiker will das Bitcoin-Whitepaper verfasst und die ersten Bitcoins geschürft haben. Dafür hat er „Beweise“ vorgelegt. Mit diesen konnte er aber kaum jemanden überzeugen und liefert sich nun regelmäßig Rechtsstreitigkeiten mit Personen, die ihn als Betrüger bezeichnen. Die Gerichte entscheiden manchmal zu seinen Gunsten, manchmal nicht. Die eigentliche Frage, ob er nun Satoshi Nakamoto ist, lassen sie aber offen.

Craig Wright ist übrigens gar nicht damit einverstanden, wie Bitcoin weiterentwickelt wurde. Seiner Ansicht nach ist „Bitcoin Satoshi Vision“ (BSV) das wahre Bitcoin. BSV ist eine Abspaltung von Bitcoin Cash (BCH), das 2017 von Bitcoin (BTC) abgespalten worden ist. Die weltweite Community sieht BTC als das echte Bitcoin an. BSV wird kaum weiterentwickelt oder nachgefragt. Während ein Bitcoin (BTC) vorige Woche 24.000 Dollar kostete, erhielt man eine Einheit von Satoshi Vision (BSV) um 42 Dollar.

Code-Schreiber zittern

Craig Wright hat nun einen neuen Weg gefunden, die Bitcoin-Community zu ärgern. Er will die Bitcoin-Entwickler zwingen, den Code so umzuschreiben, dass er Zugriff auf zwei Wallets mit insgesamt 111.000 Bitcoin erhält, die ihm gehören, deren Zugangsdaten aber von Hackern gestohlen worden sein sollen. Wie das gehen soll, ist fraglich. Die Entwickler könnten eine neue Version von Bitcoin abspalten, die Wrights Vorstellungen entspricht. Doch die Netzwerkteilnehmer müssten diese akzeptieren und das für Bitcoin essenzielle Prinzip „Your key, your coin“ – „Wer den Schlüssel hält, dem gehört die Münze“ – aufgeben, was unwahrscheinlich wäre.

Das Erstgericht hatte Wrights Ansinnen auch bereits abgewiesen, da man freiwillige Bitcoin-Entwickler nicht zwingen könne, den Code umzuschreiben.

Nun hat aber ein Londoner Berufungsgericht den Fall wieder zurück an die erste Instanz verwiesen. Begründung: Die beklagten Programmierer könnten als Treuhänder gelten und verpflichtet sein, Wright zu helfen, an seine Bitcoins zu kommen. Ob das so ist, muss das Erstgericht entscheiden.

Reuters zitiert James Ramsden, den Anwalt von 13 Beklagten, der meint, die Code-Writer seien „unglaublich nervös“, da sie haftbar gemacht werden könnten für enorme Summen, falls Wright gewinnen sollte. Wrights Anwältin, Felicity Potter, meint indes, die Entscheidung wäre ein „Schritt zu einem angemessen regulierten und kontrollierten Kryptowährung-Ökosystem und sollte von allen Inhabern von Kryptowährungen begrüßt werden“.

Bitcoin-Fans sind allerdings anderer Ansicht: Wenn ein zentrales Gericht die Bitcoin-Entwickler zwingen könnte, den Code umzuschreiben, wäre Bitcoin dann überhaupt noch dezentral? Genau diese Zweifel sind es wohl, die Craig Wright nähren will.

Bitcoin-Experte Roman Reher („Blocktrainer“) sieht indes keine Gefahr für Bitcoin. Das Berufungsgericht unterliege einem „fundamentalen Nichtverständnis“, meint er in einem YouTube-Beitrag. Jeder könne Bitcoin weiterentwickeln, und ob die Masse das akzeptiere, liege bei der Masse. Das Gericht müsste nicht nur die Code-Entwickler zwingen, die Software umzuschreiben, sondern auch die Miner und die Nodes, die neue Version zu akzeptieren. Da diese in aller Welt sitzen und oft unbekannt sind, wäre das ein aussichtsloses Unterfangen.

Was bedeutet „dezentral“?

Man kann die Geschichte als Kuriosum abtun. Sie verdeutlicht aber einmal mehr, was Dezentralität bedeutet: Zentralinstanzen (Gerichte, Staaten etc.) können zwar immer wieder versuchen, auf einzelne Akteure Einfluss zu nehmen, aber nicht auf ein gesamtes dezentrales Netzwerk.

Umgekehrt hat Dezentralität den Preis, dass niemand zugunsten der Nutzer eingreifen kann. Wer seine Zugangsdaten (Private Keys) so verwahrt, dass Hacker darauf zugreifen können, oder sie einfach nur verliert, für den gibt es keine Instanz, an die er sich wenden und die ihm helfen kann. Satoshi Nakamoto würde das wissen.