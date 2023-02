Eine fleischfarbene Weintraube über dem Haus?

Eine Woche in New York zwischen UFOs und Valentinstag.

Das UFO-Fieber der vergangenen Tage hat auch in unserem Haushalt dem Himmel über Manhattan erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Die Idee, dass da still und heimlich Spionagegerät über einem schweben könnte, war zu fantastisch, um den Blick nicht doch manchmal langsam nach oben schweifen zu lassen. Glücklicherweise ist quasi die gesamte Insel Einflugschneise für irgendeinen Flughafen, was nächtens für blinkende Lichter am Himmel sorgt; und außerdem war diese Woche das Wetter so klar, dass es freie Sicht auf UFOs bot, also rein theoretisch zumindest.



Das SMS kam dann natürlich am grauesten Tag der Woche, am Donnerstag. Das Home-Office über mir schlug Alarm. „Es war gerade ein UFO über unserem Haus!!“ Sollte die Nachricht zu wenig evidenzbasiert erscheinen, kam dazu noch ein Video, mit dem Handy aus dem Fenster aufgenommen. Vor dem grauen Himmel ist da ein Fleck, so einer, bei dem man kurz denkt, das Display ist schmutzig; dann zoomt die Kamera näher, und vor den Wolken wabbelt ein blasenartiges Objekt herum, es sieht ein bisschen aus wie eine riesige fleischfarbene Weintraube.



Es ist kein chinesischer Spionageballon, nein, aber es sind Ballons, Valentinstagsballons, vermutlich ebenfalls aus China. Neben massiven Rosensträußen sind sie ein seltsam beliebtes Mittel der Liebesbekundung in den USA am 14. Februar. Und der Glaube an die Romantik ist wohl leichter aufzugeben als der an Aliens. Das nächste SMS kommt. „Unexpected feelings? Objected.“

