Auch diese jungen Podcast-Gäste sind echte Wiener

Hauptbild • AHS-Lehrer Christoph Heher mit Besiana, 17-jährige Gymnasiastin, und Ex-Schülerin Başak Daşdan (v. r.). • Caio Kauffmann

Der Wiener AHS-Lehrer Christoph Heher lädt in seinem Podcast „Nur drei Dinge“ Schülerinnen und Schüler mit Wurzeln in anderen Ländern ein, aus ihrem jungen Leben zu erzählen. „Manche haben in kurzer Zeit mehr erlebt als die meisten von uns in ihrem ganzen Leben.“

Kurz vor Ende jeder Podcast-Folge dreht Christoph Heher den Spieß um: „Gibt es etwas, das du mich fragen willst?“, sagt er dann zu seinem Gegenüber. Heher ist AHS-Lehrer und unterrichtet an einem Gymnasium in Wien Margareten – Migrationsanteil „zwischen 95 und 99 Prozent“, so der Lehrer. Die Gäste in seinem Podcast „Nur drei Dinge“ sind aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler. In der achten von bisher zehn Folgen war Başak Daşdan zu Gast, 25 Jahre alt und Absolventin eines Bühnenbild-Studiums an der Angewandten. Zuvor war sie Schülerin der ersten Klasse, die Heher als Junglehrer acht Jahre lang begleitete.

Die Frage, die sie stellen würde, nimmt sie gleich zurück, denn: „Ich würde dich vielleicht fragen, warum du deinen Podcast machst, aber ich glaube, ich weiß es eh.“ Und sie liegt, wie Heher gleich bestätigt, mit Folgendem richtig: „Weil du in einer Schule mit so vielen Kindern mit Migrationshintergrund unterrichtest und häufig mit so argen Lebensgeschichten konfrontiert wirst, willst du, dass mehr Menschen von ihnen erfahren und deine Schülerinnen und Schüler eine Plattform bekommen, um sie zu erzählen.“



Die Idee sei ihm gekommen, erzählt Christoph Heher in der Schulbibliothek, Aufnahmeort des Podcasts, als eine Schülerin in der aktuell siebten Klasse des Gymnasiums ihm andeutungsweise von der Flucht ihrer Familie aus Afghanistan erzählte. „Auf den ersten Blick ist sie eine ganz normale Jugendliche, dabei hat sie aber schon so viel erlebt in so kurzer Zeit – mehr wahrscheinlich als die meisten von uns in ihrem ganzen Leben.“