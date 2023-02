Gladbach bleibt Bayerns Angstgegner

In Gladbach sind die Münchner jetzt seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg,das 2:3 kann jetzt sogar die Tabellenführung kosten.

Nächster Albtraum für Bayern München bei Mönchengladbach: Durch das turbulente 2:3 (1:1) nach mehr als 80-minütiger Unterzahl droht dem FC Bayern der Sturz von der Tabellenspitze, falls Union Berlin daheim gegen Schlusslicht Schalke gewinnt. Zudem könnte Dortmund mit einem Heimerfolg gegen den Vorletzten Hertha BSC aufschließen. In Gladbach sind die Münchner jetzt seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg, vier davon verloren sie bei 6:14 Toren.

Nach der frühen Roten Karte gegen Dayot Upamecano (8.) und dem schnell folgenden Rückstand durch Gladbach-Kapitän Lars Stindl (13.) kamen die Bayern in Unterzahl zum Ausgleich durch den zuletzt dreimal in Folge torlosen Erix-Maxim Choupo-Moting (35.). Der überragende Jonas Hofmann (55.), der die anderen beiden Treffer vorbereitete, und Marcus Thuram (84.) schossen die in diesem Jahr eher enttäuschenden Gladbacher aber zum Sieg, der die Tür nach Europa offen hält. Mathys Tel verkürzte in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Vom Ausrutscher des Rekordmeisters profitierten im Titelkampf bereits RB Leipzig und der SC Freiburg. Die Freiburger verkürzten den Rückstand auf den Tabellenführer durch ein 2:0 bei VfL Bochum auf drei Punkte. Die Leipziger rückten durch das 3:0 in Wolfsburg auf vier Zähler an die Bayern heran.

Im Abstiegskampf gelang dem VfB Stuttgart durch das 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln ein Befreiungsschlag und der erste Sieg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia.