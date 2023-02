Was hat es mit der veganen Innenausstattung von Autos auf sich?

Immer mehr Marken feiern den Verzicht auf Leder, zumindest bei ihren E-Autos. Aber: Ist der Verzicht auf Leder wirklich ökologisch und klimafreundlich?

Was ist eine Kuh wert? Was soll sie einem wert sein? Für die deutschstämmige Unternehmerin Vicky von Holzhausen ungefähr 3000 Dollar.



Holzhausens gleichnamiges Label in Los Angeles hat sich einen Namen gemacht als Anbieter von modischen Lederwaren aller Art – die allerdings frei von tierischem Leder sind. Von Holzhausen führt Taschen, Börsen, Gürtel, Schuhe, und das Material dafür, das wie Leder aussieht und sich auch so anfühlen soll, ist als Grundstoff aus Bambus gefertigt – „Banbū Leather“ nennt es von Holzhausen, „zu 83 Prozent auf Pflanzen basierend“.