I woat auf a Taxi, aber es kummt net

Umstellung auf E-Taxis: Ab 2025 soll in Europas Städten kein Diesel mehr brummen.

In den Niederlanden ist es quasi amtlich: Ab 2025 werden in den Städten des Landes nur noch Batterie-elektrische Autos (BEV) als Taxi neu zugelassen. Diesbezügliche Ambitionen werden auch in anderen Städten ventiliert, schon bindend verordnet etwa in Hamburg. Als „erstes Bundesland Deutschlands“ – Hamburg ist Stadtstaat – wird es ab 2025 keine Verbrenner-Taxis mehr zulassen. Erlaubt sind dann lediglich elektrische oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge.