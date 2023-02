Österreichs Neutralität im Niemandsland

Seit Beginn des Ukraine-Krieges überdenken europäische Staaten ihre Sicherheits- und Neutralitätspolitik. Debattiert wird mittlerweile auch in der Schweiz, im Gegensatz zu Österreich. Warum ist das so? Eine Analyse.

Der Schock über den Ukraine-Krieg war allgegenwärtig, als Anfang März 2022 Debatten über Österreichs Neutralität aufsprossen. Ex-Nationalratspräsident Andreas Kohl plädierte für einen Nato-Beitritt oder die Mitarbeit an einer EU-Armee. Eine Diskussion über die Neutralität forderte ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer. Rasch wurde der Diskurs aber in den Boden gestampft. „Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP): „Für meinen Teil ist damit die Diskussion beendet.“

Seither wurde zwar in Österreich beschlossen, dass das Bundesheer mehr Geld bekommt. Sporadisch äußern sich Spitzenpolitiker zur Neutralität: Nehammer wies etwa am Freitag den Vorwurf Russlands, Österreich sei nicht mehr neutral, zurück. Größere Debatten zur Sicherheitspolitik kamen hierzulande aber nicht mehr auf.

Schweden hingegen analysierte infolge des Ukraine-Krieges in einer parlamentarischen Arbeitsgruppe die Umwälzungen. Sie legte im Mai 2022 einen Bericht vor, das Ansuchen um einen Nato-Beitritt folgte. Finnland tat es seinem Nachbarn gleich. Auch in der Schweiz läuft eine Debatte über die Neutralität. Anlass ist die Frage, ob Waffen Schweizer Ursprungs an die Ukraine geliefert werden dürfen. Die Rüstungsindustrie befürchtet Absatzverluste, eine Änderung des Kriegsmaterialgesetzes wird erwogen. Öffentlich wird debattiert, wo die Grenzen der Schweizer Neutralität liegen.