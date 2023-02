Wie man den Boden füttert

Die organischeDüngung versorgt weniger die Pflanzen als den Boden, in dem sie wachsen, denn er setzt Prozesse in Gang, die reine Chemikalien verhindern würden. ✒

Seit der Fuchs den Hühnerstall überfallen hat, ist der Nachbar nervös. Der Wald ist nah, der Strom für den Hühnerzaun war unbemerkt ausgefallen. Eine Nacht hat gereicht – und schon waren es drei Hennen weniger. Federn überall. Nur vier Hühner sind verblieben.

Neben den Eiern begehrt er vielmehr die Verdauungsprodukte der Damen, weil der Hendldreck ein ökologisch wertvolles Produkt ist. Der Frühling naht, die Beete müssen bereitet werden, und er will den Hühnermist in seinem Glashaus ausbringen, weil es kaum einen besseren Dünger für Paradeiser und anderes Grünzeug gibt.

Warum stinkende Hühnerfäkalien den geruchlosen Chemikalien vorziehen? Die Antwort besteht nicht nur darin anzumerken, dass er gratis vorhanden ist, wenn man ein paar Hühner hat. Organische Düngung wirkt im Gegensatz zur chemisch synthetischen Düngung langfristig und bewirkt nachhaltig die Verbesserung und den Aufbau eines gesunden Bodens. Der wird gefüttert, denn ein gesunder Boden ist stets mit zahllosen Mikroorganismen besiedelt. Diese Kleinstlebewesen sind extrem wichtig für die Pflanzen. Sie sorgen dafür, dass Nährstoffe aufgeschlüsselt werden, der Boden locker, gut sauerstoffversorgt und außerdem dazu in der Lage ist, Wasser zu speichern.



Hühnermist. Wer klug düngt, füttert also weniger die Pflanzen selbst als deren Helfer wie Pilze und Bodenbakterien, mit denen alle Gewächse in symbiotischem Miteinander leben. Die Pilzfäden umhüllen und durchdringen die Pflanzenwurzeln und liefern der Pflanze Nährstoffe. Im Gegenzug bekommen sie von ihr Zucker und andere Kohlehydrate spendiert.

Studien haben gezeigt, dass Pflanzen, die mit Pilzen verknüpfte Wurzeln aufweisen, bis zu doppelt so viel Stickstoff und Phosphor aufnehmen können als andere. Die Pilze sind sogar eine Erweiterung des Wurzelsystems. Sie filtern Problemstoffe wie Schwermetalle aus, beschützen die Pflanzen vor Krankheitserregern und ermöglichen diesen, miteinander zu kommunizieren. Mit organischem Dünger füttert und fördert man genau dieses Bodenleben und damit diese Prozesse.

Chemisch synthetische Dünger sind im Gegensatz zu den organischen wasserlöslich, und das ist ein wichtiger Punkt. Sie sind nur Momentaufnahmen. Sie werden von den Pflanzen zwar rasch aufgenommen und sorgen sichtlich für Gedeihen und Wachsen, doch sie werden genau so rasch aus dem Boden ausgeschwemmt, was eine ständige Nachdüngung und Fütterung der Pflanzen erfordert. Man läuft im Gegensatz zur organischen Düngung auch leichter Gefahr, den Dünger überzudosieren, was zu direkten Schäden bei Pflanzen führen kann. Wasserlösliche Salze schädigen das Bodenleben bei Überdosierung nachhaltig. Die Pflanzen werden zwar kurzfristig versorgt, der Boden verarmt jedoch langfristig vollkommen.

Das hat noch dazu zur Folge, dass die vorhin erwähnten wichtigen Symbiosen zwischen Pflanze und Mikroorganismen nicht zustande kommen können. Die verwöhnten Pflanzenwurzeln bemühen sich nicht mehr um die Pilze, da die Nährstoffe ohnehin zur Verfügung stehen, und teilen den Zucker nicht mehr mit ihnen. Ein guter Dünger kann also weit mehr, als Nährstoffe in genau aufgedröselten Prozentanteilen von Stickstoff, Kalium und so weiter zu spendieren.

Im Fall des Hühnermistes handelt es sich um einen sogenannten scharfen Dünger, weil er sehr gehaltvoll ist. Die Hühner legen schließlich fast jeden Tag ein Ei. Sie brauchen dafür viel Protein und fressen jede Menge davon, pflanzliches wie tierisches. Ihr Verdauungsprodukt enthält neben Kali und dergleichen folglich viel Stickstoff, und der muss vorsichtig dosiert aufgebracht werden. Am besten, man verarbeitet den Dung erst zu Jauche, die man später stark verdünnt, oder man ist geduldig und kompostiert ihn für ein Jahr unter gelegentlichem Wenden und Lüften. Ähnliches gilt für den Mist anderer Düngerproduzenten wie Pferd, Kuh und Schwein, wobei die Biobauern genau wissen, für welche Saat, für welche Pflanzen sie diese Gaben jeweils verwenden, doch das ist eine eigene Wissenschaft.

Wer jetzt nicht unbedingt Jauchen ansetzen oder Dunghaufen kompostieren will, findet im Handel mit gepressten Stoppeln von Kuh-, Hühner- und anderem Dung hervorragende Alternativen. Die sind recht teuer, müssen aber nur ein, zwei Mal pro Saison aufgebracht werden, das macht die Sache wieder wett. Und der Nachbar soll nicht hudeln, noch ist Zeit. Die Jauche braucht sowieso Wärme, dann ist sie in drei Wochen einsatzbereit. ⫻

