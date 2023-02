20-jähriger Lenker stirbt, nachdem Pkw in die Drau stürzt

Das Fahrzeug kollidierte in Mauthbrücken mit einem Brückenportal. Was zum Unfall führte, war am Samstagabend noch unklar. Taucher der Wasserrettung konnten den jungen Fahrer nur noch tot bergen.

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Samstag mit seinem Pkw in der Gemeinde Stockenboi (Bezirk Spittal/ Drau) von der Fahrbahn abgekommen und in die Drau gestürzt. Der Lenker konnte nach einem Großeinsatz der Rettungskräfte nur noch tot aus dem Fluss geborgen werden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte. Was zum Unfall führte, war am Samstagabend noch unklar.

Das Fahrzeug des Mannes aus dem Bezirk Spittal an der Drau war laut Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr Olsach-Molzbichl gegen 17.00 Uhr auf der Drautal Straße (B100) bei Mauthbrücken mit dem Brückenportal der Draubrücke kollidiert und wurde über das Brückengeländer katapultiert. Taucher der Wasserrettung Kärnten konnten den Lenker bei beginnender Dunkelheit rund 30 Meter von der Absturzstelle flussabwärts auffinden und bergen. Die näheren Unfallumstände waren am Samstagabend noch nicht geklärt. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der Wasserrettung, sowie Rettungshubschrauber.