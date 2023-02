Die fliegenden Sünder

Das mit der Flugscham ist so eine Sache. Im Grunde spricht das Gewissen zu uns, und das ist häufig Sache der Religionen. Und auch Kleinvieh macht Gewissensmist. Das kann sich sogar gut anfühlen.

Kürzlich hab ich's wieder mal gehört: das Wort „Flugscham". Es ging um eine Reise von Wien in eine schöne westeuropäische Stadt, und schon schlug offenbar das schlechte Gewissen zu. Nun ja: Wieso auch soll man schon in eindreiviertel Stunden am Ziel sein, wenn's im Zug auch in gemütlichen 13 bis 16 Stunden geht? Teils schön rumplig, mit schönen Klos, lustig hustenden Mitreisenden und immer haftelmacherisch aufs Gepäck aufpassend. Dazu beizutragen, dass der Anteil des Flugverkehrs an den globalen CO 2 -Emissionen plus anderen Klimaeffekten um die drei Prozent beträgt, ist ja wirklich frevelhaft. Auch Kleinvieh macht Gewissensmist.

Tja, diese Scham. Vor allem in jungen, noch oft erfahrungsarmen Jahren. Scham kann allerhand Ursachen haben: etwa Körperlichkeit, Lebensumstände, vermutete oder faktische Unzulänglichkeiten, eine peinliche Situation. Und konkrete Handlungen, die eigentlich verboten sind oder subjektiv/moralisch als schlecht gewertet werden. Diese „Tat-Scham" also ist quasi ein Schuldgefühl. Und wer flüstert uns das ein? Typischerweise das Gewissen.

Da fällt mir ein, was einst an der Universität Innsbruck mein legendärer Völkerrechtsprofessor, DDDr. Waldemar H., bei einer Vorlesung sagte: „Was ist das stärkste Machtmittel von Religionen über Menschen? Das Gewissen!". Genau. Und schon wird Fliegen sozusagen zur Sünde im religiösen Sinn. Schäme dich! Und tue Buße! Etwa mit einem Monat Verzicht aufs Autofahren, einer Spende an Greenpeace, einmal Auf-einer-Straße-Ankleben und Beschimpftwerden oder so.

Nun ja: Ein schlechtes Gewissen gehört im modernen ökolinksliberalen und zugleich teils so konservativ-puritanischem Lebensgefühl mancher Kreise samt Hyperempfindlichkeiten irgendwie dazu. Das macht erst so richtig moralisch-spritzige Sünderwohlfühllaune. Deus lo vult! Heilige Greta, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Fluges. Amen. (wg)

PS: „Warum Flugscham nicht angebracht ist“ (ARD-Beitrag)

PPS: „Flugscham wird uns nicht retten" (Die Presse)

PPPS: „Schämt Euch gefälligst!" (Die Presse)