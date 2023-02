Wie die Pandemie besiegt wurde

Anfangs traf das Virus auf eine immunologisch naive Bevölkerung. Es frei zirkulieren zu lassen, hätte die Kapazitäten des Gesundheitssystems gesprengt. Dann kam die Impfung und brachte die Wende.

Ein neuartiges, hochansteckendes und potenziell gefährliches Virus, dem die Bevölkerung mangels Immunität beinahe schutzlos ausgeliefert ist – in dieser Situation fand sich die Welt Anfang 2020 wieder. Die ersten Informationen zur Pathogenität von Sars-CoV-2, also zu seiner Fähigkeit, schwere Verläufe im Sinne von Krankenhausaufenthalten auszulösen, waren beunruhigend – und machten deutlich, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Infektionswellen vorerst abzuflachen, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig anstecken.

In Österreich wurde am 16. März der erste Lockdown angeordnet, zuvor waren am 25. Februar die ersten beiden Personen positiv getestet worden – ein junges Paar aus Tirol. Drei Jahre später gilt die Pandemie als überwunden, bis Ende Juni sollen auch die restlichen Beschränkungen aufgehoben werden, Covid-19 ist dann keine meldepflichtige Erkrankung mehr. Ein Rückblick in Form eines Countdowns zurück zur Normalität.

Gänzlich ungeschützte Bevölkerung