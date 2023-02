18 Menschen wurden tot in dem LKW aufgefunden, 34 haben überlebt, davon müssen immer noch 22 ärztlich behandelt werden. Bulgarische Ermittler konnten den mutmaßlichen Anführer des Schlepperrings festnehmen.

Die bulgarische Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit 18 tot in einem Lkw aufgefundenen Migranten nahe Sofia inzwischen gegen sieben Verdächtige festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darunter sei auch der mutmaßliche Anführer des Schlepperrings, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag. Am Sonntag stoppte die Polizei einen weiteren Kleintransporter mit 43 illegalen Migranten auf der Autobahn nahe Sofia, berichtete das Staatsradio BNR.

Von den 34 Überlebenden der Schlepperfahrt - sie stammen alle aus Afghanistan - befand sich am Sonntag keiner mehr in Lebensgefahr, jedoch 22 weiterhin in ärztlicher Behandlung. Bei den Ermittlungen zu den toten Migranten wurde auch das bisherige Vorgehen der Schlepper in Erfahrung gebracht: "Der Transport von der bulgarisch-türkischen Grenze im Südosten zur bulgarisch-serbischen Grenze im Nordwesten war organisiert und erfolgte zwei Mal im Monat", erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Borislaw Sarafow. Die Durchreise sei per "Telegram"-Botschaften organisiert worden. Der Innenraum des sichergestellten Lkw sei mit Alufolie abgedichtet worden, damit die Körpertemperatur der Insassen an der Grenze nicht per Scanner registriert werden konnte, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Zwischen 5000 und 7000 Euro kostet Transport

Keiner der Migranten trug Personalausweise bei sich. Den Angaben der Überlebenden zufolge kommen alle aus Afghanistan und sind im Alter zwischen 13 und 35 Jahren. Jeder von ihnen habe den Schleppern zwischen 5000 und 7000 Euro für den Transport nach Frankreich, Deutschland oder Großbritannien gezahlt. Der bulgarische Teil des Schleuserrings kassierte zwischen 500 und 1000 Euro pro Person und die Lkw-Fahrer 100 Euro.

Vier der bisher sieben Festgenommenen wurden bereits verurteilt, unter anderem auch wegen Schlepperei. Nach einem Verdächtigen wird europaweit gefahndet, nachdem sich dieser ins Ausland absetzen konnte, gab Sarafow bekannt.

Am Sonntag spürte die bulgarische Polizei 43 weitere illegale Migranten auf der Autobahn nahe Sofia auf. Laut Staatsradio BNR wurde der Kleintransporter 36 Kilometer südöstlich der bulgarischen Hauptstadt angehalten, Ziel der Fahrt war Westeuropa. Der Fahrer - ein bulgarischer Staatsbürger - wurde festgenommen. Noch ist unklar, ob es sich um organisierten Menschenschmuggel handelt und eine Verbindung zum Tod der nahe Sofia aufgefundenen Migranten besteht.

Jüngstes Opfer war sieben Jahre alt

Am Freitagnachmittag waren 18 Migranten, darunter ein siebenjähriges Kind, erstickt in einem Lkw entdeckt worden. Die Afghanen gehörten zu einer Gruppe von 52 Menschen, die über die Türkei, Bulgarien und Serbien nach Westeuropa gelangen wollten. 34 Überlebende kamen ins Krankenhaus. Drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sind allerdings am Sonntag aus der Intensivstation entlassen worden, teilte das Militärkrankenhaus in Sofia mit. Weitere 19 Menschen blieben wegen Atembeschwerden in ärztlicher Behandlung, gab Gesundheitsminister Assen Medschidiew bekannt. 14 Minderjährige wurden in einem Flüchtlingsheim in Sofia untergebracht, sagte er weiter.

(APA/DPA)