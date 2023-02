Gelingt Europa der Neustart?

Die Gaspreise sind zuletzt gesunken, China lockerte seine strenge Covid-Politik: Dies, aber auch weitere Faktoren, könnten Europas Börsen zu einem weiteren Schwung verhelfen.

Wien. In den vergangenen Jahren haben US-Aktien meist eine bessere Wertentwicklung zurückgelegt als europäische Pendants. Denn jenseits des Atlantiks ist eine weitaus größere Vielfalt an Wachstumstiteln – so etwa aus dem Technologiesektor – notiert. Die Gewinnaussichten bei solchen Unternehmen waren durchwegs höher als für Firmen aus Europa, vor allem, da auch die Zinsen auf historischem Tief verharrten. Wachstum kostete damit praktisch kaum etwas. Doch das Blatt hat sich in den vergangenen Monaten gewendet. Der Grund ist freilich die höhere Inflation und die damit steigenden Zinsen.

All solche Entwicklungen trüben den Ausblick auf künftig erwartete Gewinne vieler Wachstumsaktien. Demgegenüber räumen Marktexperten sogenannten Substanzaktien die größeren Chancen ein. Es geht dabei um Unternehmen, die in der Regel bereits Gewinne erzielen und oftmals auch noch stetige Dividenden ausschütten. Anleger setzen bei solchen Investments folglich nicht auf große künftige Gewinnsprünge, weshalb auch grundsätzlich Kennzahlen wie zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) günstiger ausfallen. Zu den entsprechenden Branchen zählen etwa der Energie- sowie der Bankensektor. Auch der Pharma- und Telekomsektor zählen dazu, ebenso wie Firmen aus dem Basiskonsum.