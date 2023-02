Das große Rennen der Skinationen

Österreich und Schweiz auf verschiedenen Pfaden.

Die Schweizer waren die Besten bei dieser WM. Nicht nur im Medaillenspiegel, sondern weil sie in den wichtigen Disziplinen abgeräumt haben. Weil Marco Odermatt mit seiner Abfahrt das WM-Highlight lieferte und weil mit Weltmeisterin Jasmine Flury auch das helvetische Märchen nicht fehlte. Selbst beim Feiern im „La Folie Douce“ kam niemand an die Eidgenossen heran und ihre Gastfreundschaft im „House of Switzerland“ übertraf manch sündhaft teures Teamhotel. Und all das nach holprigem Beginn und temporärer Unruhe.