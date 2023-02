Was uns die Vier-Tage-Wochekosten würde

Franz Martin Hämmerle, Technikstudium in Wien und in Deutschland, dann mehr als 40 Jahre in leitenden Positionen in der Textilindustrie und bei Beratungsfirmen tätig. Nach der Pensionierung Konsulent, vorwiegend in China und in Indien, mit Schwerpunkt Produktivität und Nachhaltigkeit. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.