Wenn die Balkanroute zur Todesfalle wird

Nach dem Erstickungstod von 18 Afghanen in einem Schlepper-Lkw in Bulgarien weisen Flüchtlings- und Kinderschutzorganisationen auf die wachsende Zahl an Todesopfern unter Migranten hin.

Belgrad/Sofia. Die Reise in den Erstickungstod hatten die Familien der Opfer bezahlt. Nachdem 52 männliche Afghanen im Alter von 13 bis 33 Jahren den Grenzzaun zwischen der Türkei und Bulgarien mit Leitern überwunden hatten, quetschten ihre Schlepper sie am Freitagmorgen in einen mit Folie ausgeschlagenen Kleinlaster. Wegen der extremen Enge und des Eindringens von Abgasen gerieten sie bei der stundenlangen Fahrt von der bulgarisch-türkischen in Richtung der serbischen Grenze in Atemnot.

Auf Klopfzeichen ihrer Passagiere reagierten der Fahrer und sein Begleiter lang nicht. Erst am Nachmittag hielten sie im Dorf Lokorsko, 20 Kilometer nordöstlich von Sofia. 18 der illegalen Transitmigranten hatten die Fahrt nicht überlebt. Die wie „in eine Konserve gezwängten“ Menschen seien „langsam und qualvoll“ erstickt, berichtete am Wochenende der zuständige Staatsanwalt, Borislaw Sarafow: Ihr Sterben habe „zwischen 30 und 60 Minuten“ gedauert.