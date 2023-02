Dzvinya Podlyhashetska malt mehr als nur Krieg

Bilder voller Emotionen stellt die ukrainische Malerin Dzvinya Podlyhashetska dieser Tage in der Galerie AG18 in Wien aus.

Seit einem Jahr lebt die ukrainische Malerin Dzvinya Podlyhashetska mit Mann und Baby in Österreich. Ihre Inspiration kommt vor allem von innen.

„Ich habe schon viele Bilder über den Krieg gemalt“, sagt Dzvinya Podlyhashetska (28). „Aber das ist nicht das einzige, das mich beschäftigt – besonders jetzt.“ Vor sieben Monaten ist die ukrainische Malerin Mutter geworden – in Wien, wohin sie mit ihrem Mann, ebenfalls Künstler, und ihren Eltern wenige Monate zuvor aus ihrer Heimatstadt Lwiw geflüchtet war.

Exakt am Tag des russischen Angriffs – dem 24. Februar 2022 – waren sie in Österreich angekommen, Podlyhashetska war schwanger, die Koffer klein: Tags zuvor war die Familie bereits nach Polen gereist, eigentlich für eine Art kurzen Urlaub, um angesichts der instabilen politischen Lage einmal abzuwarten. Nun ist das ein Jahr her – und die junge Ukrainerin dabei, sich in Wien als Künstlerin zu positionieren: Aktuell in einer Ausstellung in der Galerie AG18, wo ab Dienstag die Werke von insgesamt sieben ukrainischen Künstlern gezeigt werden.