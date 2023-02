Kriminalamt: Im Kampf gegen Cybercrime

Opfer von Missbrauch für Ermittler zuerst im Fokus.

Wien. Ermittlungen im Bereich Kindesmissbrauch und dessen Darstellung auf Bildern und in Videos haben vor allem die Betroffenen im Auge. Das sagte der Direktor des Bundeskriminalamtes (BK), Andreas Holzer.

„Zuerst kommt immer das Opfer“, betonte er. Im Fokus steht die Identifizierung und – im besten Fall – Rettung der missbrauchten Kinder. Die Ermittlungen in dem Bereich stehen auch bei der Reform des Kriminaldienstes im Blickpunkt. „Wir wollen den Bereich hier noch einmal herauslösen und weiter spezialisieren. Weil man braucht schon eine ganz schön dicke Haut, um in diesem Bereich zu arbeiten“, so Holzer. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte Ende Jänner dazu angekündigt: „In Zukunft wird in jedem Landeskriminalamt sowohl ein Sonderbereich für Online-Kindesmissbrauchsdelikte eingerichtet werden, als auch eine entsprechende Software zum Einsatz kommen, die den digitalen Bildabgleich ermöglicht.“

Nachbesserungen geplant

Die angesprochene Kriminaldienstreform ist einer der größten Brocken derzeit im Portfolio des BK-Chefs. „Die letzte große Reform im Kriminaldienst ist vor zehn Jahren umgesetzt worden, seither ist wenig reformiert worden“, erläuterte Holzer. Angesichts einer Aufklärungsquote von rund 55 Prozent bei allen Delikten könnte man meinen, „alles ist gut“. Aber: „Es gibt gewisse Deliktbereiche, die extrem steigen, und wo es in der Organisation hier und da Nachbesserungsbedarf gibt.“

Ein Kernteam von 70 bis 100 Mitarbeitern aus allen Bereichen versuchte herauszufinden, wo die Mankos in der Abhandlung solcher Anzeigen liegen. Dabei wurde eine Nachbesserung im Kriminaldienst auf den Polizeiinspektionen eruiert. „Deshalb planen wir da einen eigenen Bereich zu schaffen für Cybercrime, nicht nur einen Ermittlungsbereich, sondern auch in der Forensik, weil das immer wichtiger wird.“Flankierend benötige es zudem eine gute Ausbildung für Cybercrime-Ermittlungen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2023)