Unesco: Eine Prinzessin und Wiens Welterbeschicksal

Kulturerbe oder nicht? Im September entscheidet sich in Saudiarabien der Status der Wiener Innenstadt.

In Riad wird entschieden: Im September könnte die Innenstadt von roter Liste gestrichen werden – oder den Kulturerbestatus verlieren.

Wien. Über einen Mangel an Problemen und Krisenherden kann er nicht klagen, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): Wien Energie, sexueller Missbrauch an einer Schule, Förderskandal in Kindergärten, fehlende Ärzte und Pflegerinnen, ...

Ein altes unangenehmes Erbe aus der Zeit seines Vorgängers Michael Häupl (SPÖ) und der damaligen grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou könnte sich aber nach vielen Jahren endlich zum Guten wenden. Der heftig wackelnde Weltkulturerbestatus für die Innere Stadt könnte von der Unesco bestätigt werden.