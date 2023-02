Wenn Wiens Philharmoniker alles geben

Gipfelsturm unter Thielemann mit Richard Strauss und Schönberg.

Die „Alpensinfonie“ unter Thielemann, das ist längst eine Wiener Legende. Seit dem Debütkonzert des Maestros anno 2000 hat sich eine symbiotische Beziehung mit den Philharmonikern entwickelt, die Hörerlebnisse garantiert, wie man sie einst nur in Konzerten jener Dirigenten haben konnte, denen die Musiker sozusagen blind vertraut haben – und umgekehrt, versteht sich: So war's bei Böhm oder Karajan, bei denen ein Augenaufschlag genügte, um sogleich klangliche Ergebnisse zu erzielen. Unter den heutigen Interpreten erreicht wohl nur Thielemann eine vergleichbare künstlerische Intimität. Wenn er sich heute wiederum in einen Bergführer für eine Wanderung nach Richard Strauss' Landkarte verwandelt, dann gelingen ihm – erstaunlicherweise bei zügigeren Tempi! – noch prägnantere, noch naturgetreuer belichtete Bilder, denn die dynamische Palette, die man mittlerweile erarbeitet hat, ist ebenso reich geworden wie die Kunst, melodische Entwicklungen in geschmeidige, durch unzählige Farbvaleurs differenzierte Linien zu verwandeln.