Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefs zur sicherheitspolitischen Lage Österreichs verfassen einen zweiten Brief an Politik und Bevölkerung: „Wir bestehen weiterhin auf unseren Minimalforderungen: eine ernsthafte, ergebnisoffene Diskussion über die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs sowie die Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin Österreichs."

Seit unserem ersten offenen Brief vom 8. Mai 2022 veränderte sich die Lage in Europa rasch weiter. Unsere ehemals neutralen bzw. bündnisfreien Freunde Schweden und Finnland treten der Nato bei. Unsere gegenüber Russland früher ähnlich vorsichtigen Nachbarn, Deutschland und Tschechien, schicken Waffen im Wert mehrerer Milliarden Euro in die Ukraine. Währenddessen verübt Russland täglich neue Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung.

Zur gleichen Zeit tut Österreich so, als wäre die Welt am 23. Februar 2022 stehengeblieben. Unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen und Sicherheitsdoktrinen sind noch immer anachronistisch. Unser Bundesheer noch immer unvorbereitet, die Heimat ernsthaft zu verteidigen und anderen EU-Staaten wie versprochen beizustehen. (...) Unsere sicherheitspolitische Position wird international von den Einen belächelt, von den Anderen als rückgratlos wahrgenommen.

Viele Österreicher:innen scheinen immer noch zu glauben oder zu hoffen, dass sich für unser Land eigentlich nichts geändert hat, dass wir uns aus allen militärischen Konflikten heraushalten und uns in absehbarer Zeit selbstständig schützen können (...). Diese Vorstellungen sind Ausdruck eines Widerspruchs zwischen österreichischer und weltweiter Realität. Wir müssten uns schon längst die wichtigen Fragen stellen: Wie kann Europa einer besseren regionalen und globalen Sicherheitsarchitektur zur Realität verhelfen? Wie kann die europäische Verteidigung im Falle des Rückzugs der USA als Schutzmacht gewährleistet werden? Wie wollen wir mit Desinformation, Agitation, und einem weltweiten Bündnis aus Illiberalen und Antidemokraten, bezahlten Opportunisten und naiven Influencern umgehen?

Wir, die Unterzeichner:innen dieses Briefes, fordern die politischen Führungspersönlichkeiten unseres Landes erneut auf, ihre staatspolitischen Aufgaben wahrzunehmen, diese unangenehmen Fragen endlich ernst zu nehmen und vor die eigenen politischen Kalküle zu setzen. Wir fordern unsere Mitbürger:innen erneut auf, sich mit den für unser Land so wichtigen Fragen auseinanderzusetzen und sich darüber mit anderen auszutauschen.

Unsere Minimalforderungen

Die kürzlich beschlossene Budgeterhöhung des Bundesheeres löst keine der oben erwähnten strategischen Fragen. Österreich verdient die Wahrheit: Der jetzige Zustand ist unhaltbar und gefährlich. Wir bestehen deswegen weiterhin auf unseren Minimalforderungen: eine ernsthafte, gesamtstaatliche, ergebnisoffene Diskussion über die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Zukunft Österreichs sowie die Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin, die den geänderten Umständen Rechnung trägt. Nur dies kann den Schutz, Handlungsspielraum und die weitere Souveränität Österreichs gewährleisten.

Die Unterzeichner äußern sich hier als Staatsbürger:innen, nicht als Vertreter:innen ihrer Institutionen.

50 Unterzeichner:innen rund um Irmgard Griss, Emil Brix, Franz-Stefan Gady und Veit Dengler haben im Mai 2022 einen Offenen Brief an die Politik gerichtet und eine Debatte zur Verabschiedung einer neuen Sicherheitsdoktrin gefordert – und nie eine Antwort bekommen. Darum verfassen Sie nun einen neuerlichen Brief, der auch abrufbar ist unter unseresicherheit.org

