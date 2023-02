Claudia Gamon, EU-Abgeordnete der Neos und „Presse"-Kolumnistin Rosemarie Schwaiger sind völlig konträrer Meinung, was das Manifest von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht angeht. Ein Streitgespräch.

Über 500.000 Menschen haben bisher das "Manifest für Frieden" von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht unterzeichnet. Am kommenden Samstag (25.2.) laden sie auch noch zur Kundgebung in Berlin. Ein "pseudopazifistischer Mist" ist das alles für die Neos-EU-Abgeordnete Claudia Gamon. "Presse"-Kolumnistin Rosemarie Schwaiger findet die Wortwahl unpassend und argumentiert, man sollte über die Forderungen im Manifest diskutieren. Das tun wir in diesem Podcast.

Gast: Claudia Gamon (Neos-EU-Abgeordnete), Rosemarie Schwaiger (Journalistin und "Presse"-Kolumnistin)

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Mehr zum Thema:

>>> Rosemarie Schwaiger: Wissen Sie auch ganz genau, was gut ist für die Ukraine?

>>> Christian Ortner: Wagenknechts & Schwarzers "Frieden" bringt Terror und Tod

>>> Das Manifest für Frieden und das Video auf der Emma.de-Seite

