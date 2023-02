Olivenöl und Kommune: Stipsits und der Griechenland-Film

Der Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits hat sich für seinen Kinofilm auch von Leben und Werk der „Mani"-Gründer Fritz und Burgi Bläuel inspirieren lassen.

Eigentlich wollten sie sich damals im Waldviertel niederlassen. Oder in der Steiermark. „Das Übliche halt“, sagt Fritz Bläuel.

Aber weil man in Österreich nicht fündig wurde, zog seine Kommune Ende der 1970er-Jahre nach Griechenland, in die wilde, ungezähmte Region Mani auf dem Peloponnes.

Die ersten aus der Kommune fanden dort zwar kein Haus, der Rest kam aber trotzdem nach, die Gruppe erstand schließlich eine sanierungsbedürftige Ruine. Weil dann das Geld beim Renovieren ausging, begannen einige, als Olivenerntehelfer zu arbeiten. Als Bläuel „jeden Abend die gepflückten Oliven zur Presse“ gebracht, „diesen grünen, fast dickflüssigen Saft“ gesehen hat, „habe ich im Gefühl gehabt, dass das was ist“. Etwas nämlich, was es sich lohnt zu exportieren – nach Österreich, wo man damals „farbloses raffiniertes Öl“ kannte, aber noch kein kaltgepresstes Olivenöl.

Wie Missionare von Dorf zu Dorf

So begann, sehr knapp zusammengefasst, die Geschichte der Bläuels und ihres Unternehmens, Mani: Fritz' spätere Frau Burgi, gerade in Wien in der (beruflichen) Sinnkrise, fuhr etwas spontan nach, als sie ihre Schwester, Teil der Kommune, vom Flughafen abgeholt hat „und sie so gut ausgeschaut hat. Am nächsten Tag bin ich gefahren. Seither bin ich dort und nie wieder wirklich zurückgekommen.“.

Gemeinsam pilgerten die Bläuels in den 1980ern „wie Missionare von Dorf zu Dorf“, um die Olivenbauern zum Umstieg auf biologische Landwirtschaft – damals Pionierarbeit – zu überzeugen. Mehr als 300 Bauern haben sie dabei unterstützt. Bei der Produktion haben die Bläuels in den ersten Jahren fast nur Frauen beschäftigt – und diese so finanziell gestärkt. Heute sind die Bläuels (mittlerweile geschieden) und ihre Kinder Felix und Julia die größten Bio-Olivenöl-Produzenten Griechenlands.

Wieso sie ihre Geschichte jetzt erzählen? Nun, der Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits hat von ihrer Lebensgeschichte gehört, „und sie hat mich wahnsinnig fasziniert: die Kommune, die Sehnsucht, auszusteigen, die gerade wir Österreicher haben, und dann dort so etwas zu erschaffen“. Leben und Werk der Bläuels haben Stipsits auch zum Drehbuch für seinen Film „Griechenland oder der laufende Huhn“ - ab 23. Februar in den Kinos - inspiriert.