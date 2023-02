In der Blindengasse

(c) imago images/Westend61 (Eva Blanco via www.imago-images.de)

Teil 4 von 52

. . . was bisher geschah. Während Anis vorbildlich den Laden managt, kommt Byamba wieder einmal zu spät zur Arbeit beim Lieferdienst Wien. Nur gerecht, dass er gleich fünf Kilo Hundefutter ausliefern muss!

Byamba, als mongolischer Avantgardefilmer unterschätzt, kämpft als Rider auf seinem Fahrrad gegen den typischen Wiener Wind. Er reitet die Spengergasse hinunter, hat kaum Zeit, Ali zu grüßen und seine Frau, tritt in die Pedale und überquert den Wienfluss. Die fünf Kilo Trockenfutter in seiner Liefertasche lasten, auch wenn Byamba kräftig ist, doppelt schwer auf seinen Schultern. Er strampelt hoch Richtung Gürtel, deutet weiter oben ein Winken an in Richtung Prosi Exotic Supermarket, wo seine Freundin Rochelle jobbt zwischen grüner Currypaste, Kochbananen und Teriyaki-Sauce, und erspäht ein zitronengelbes Etwas in der Einbahnstraße hinter dem äußeren Gürtel.