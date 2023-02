Was isst die schöne Helena? Fleisch!

Um die sexualisierte Frau kreisen zwei Ausstellungen in Deutschland. In Hamburg kann man mit historischen „Femmes fatales“ chatten. In Köln Susanna im Bade beistehen.

Der Typus der Femme fatale sei out. Finden die Ausstellungsmacher der Kunsthalle Hamburg – und widmen dem Stereotyp der schönen, männerverschlingenden Frau dennoch eine epochenübergreifende Schau. Das Besondere daran sind nicht die Fußnoten zu den Themen „Blick, Macht, Gender“, die den Gemälden von Dante Gabriel Rossetti, Gustave Moreau, Franz von Stuck, Max Liebermann, Oskar Kokoschka, Valie Export bis hin zu queer feministischen Videos wie „Salome 2019“ von Nan Goldin hinzugefügt werden.

Als die Kunstgeschichte diese gefährliche weibliche Spezies im frühen 19. Jahrhundert entdeckte, war das Sujet keine Neuerfindung, sondern dekadentes Revival der Figuren Judith, Salome und Medusa. Das ausgehende 19. Jahrhundert projizierte diese Klischees dann noch auf reale Frauen – Alma Mahler, die Tänzerin Anita Berber oder die Schauspielerin Sarah Bernhardt.

Was die Präraffaeliten prickelnd fanden, wurde um 1920 versachlicht. Um 1960 versetzten die Feministinnen den Femmes fatales dann den Todesstoß. Und in der Ära von MeToo scheinen sie endgültig unter der Erde gelandet zu sein. Doch die großen Heroinen der Kunstgeschichte sind nicht mundtot zu machen: Witzig, teils selbstkritisch, teils autobiografisch kommen die in Misskredit geratenen Schönen in der Ausstellung selbst zu Wort.