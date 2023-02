Ukrainekrieg: So hat die EU das Munitionsproblem verschlafen

Von der Maschinengewehrpatrone bis zur Panzergranate mangelt es in den ukrainischen Streitkräften an Munition.

Schon im Mai 2022 warnte Brüssel vor knappen Lagerbeständen bei den nationalen Streitkräften. Doch Regierungen, EU-Parlament und Kommission ließen wertvolle Monate verstreichen.

Mit einem flammenden Appell, raschestmöglich und in rauen Mengen Artilleriemunition für die ukrainischen Streitkräfte zu beschaffen, betrat Europas höchstrangiger Diplomat am Montag das Brüsseler Hauptquartier des Rates der EU. „Das ist das dringendste Thema. Wenn wir da scheitern, ist der Ausgang des Krieges in Gefahr“, sagte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, am Montag vor Beginn des Ratstreffens der 27 Außenminister unter seinem Vorsitz. Und er fasste die Notlage in Zahlen: „Die russische Artillerie verschießt rund 50.000 Schuss pro Tag, und die Ukraine muss auf demselben Niveau der Kapazitäten sein. Sie hat Kanonen, aber es fehlt ihr an Munition.“

„Drastischer Rückgang“

Schon am 18. Mai vorigen Jahres warnte Borrell in einer „Analyse der Defizite bei den Verteidigungsinvestitionen“ vor einem „drastischen Rückgang der Größe der Streitkräfte insgesamt, der Ausrüstung und der Lagerbestände – welche nun durch die Unterstützung für die Ukraine weiter erschöpft werden.“ Zwei Monate später schlug die Europäische Kommission revolutionär Anmutendes vor: Erstmals sollte aus dem Unionsbudget die gemeinsame Beschaffung beziehungsweise Modernisierung der Herstellung von Kriegsgütern subventioniert werden können.