Wird alles berechnet? Wie viele Orchester? Wie viele Opern?

In London hat man erkannt, dass auf Kultureinrichtungen nicht ohneweiters verzichtet werden kann. Wien ist diesfalls vielleicht nicht „anders“.

Londons Musikfreunde atmen auf. Die English National Opera (ENO) war von der Schließung bedroht, weil der Arts Council die Zuwendungen (12,8 Millionen Pfund) gestrichen hatte, nun aber die Subventionierung zumindest bis 2026 garantiert. In der Zwischenzeit kann sich die Führung des Hauses eine Zukunftsstrategie überlegen, vielleicht ja auch einen Umdenkprozess in Gang bringen. Ein bitterer Nachgeschmack bleibt auch für Betrachter diesseits des Brexit-Zauns.

In Zeiten, in denen Österreich den ORF mittels Zwangsfinanzierung durch alle Steuerzahler – ob ORF-Konsumenten oder nicht – am Leben erhalten möchte, hört man ja, dass auf dem Küniglberg allen Ernstes das Radiosymphonieorchester zur Disposition gestellt wird!