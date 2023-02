Neue Erdbeben: Drei Tote in der Türkei, fünf Opfer in Syrien

(c) APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben 213 Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Auch in Syrien brach Panik aus.

Zwei Wochen nach einem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei haben weitere Beben der Stärke 6,4 und 5,8 die Region erschüttert. Das Epizentrum lag im Bezirk Samandag in der Provinz Hatay. In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet, 213 weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Sender „CNN Türk" berichtete, die Menschen seien in Panik auf die Straße gelaufen, zudem sei in Hatay der Strom ausgefallen. Der Bürgermeister von Hatay, Lütfü Savas, warnte, die Erdbeben gingen weiter. Via Twitter rief er dazu auf, sich von einsturzgefährdeten Gebäuden fernzuhalten.

Im Norden Syriens wurden der Hilfsorganisation Weißhelme zufolge mehr als 150 Menschen verletzt, mehrere schon beschädigte Häuser stürzten ein. Syrische Aktivisten vermeldeten Dienstagfrüh außerdem fünf Tote. In den Orten Aleppo, Tartus und Hama seien demnach Bewohner in Panik geraten und etwa von ihren Häusern gesprungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Bereits am 6. Februar hatte früh morgens ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Das Epizentrum lag in beiden Fällen in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras. Mehr als 47.000 Menschen kamen bisher ums Leben.

(APA/dpa/AFP/Red.)