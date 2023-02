ÖVP und SPÖ "reden" über Kooperation in Niederösterreich

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl am 29. Jänner nach 20 Jahren die absolute Mehrheit im Landtag und erstmals auch in der Landesregierung verloren. Sowohl die Volkspartei (39,93 Prozent) als auch die Sozialdemokraten (20,65 Prozent) haben ihr historisch schlechtestes Resultat verzeichnet. Die FPÖ hat am 29. Jänner mit 24,19 Prozent ein Rekordergebnis und Platz zwei erreicht.

Die ÖVP stellt künftig vier, die FPÖ drei und die SPÖ zwei Mitglieder der Landesregierung. Während Volkspartei und Sozialdemokraten bereits ihre Regierungsteams bekanntgegeben haben, ist dies bei den Freiheitlichen noch ausständig. Die FPÖ hat vergangene Woche ihre Mandatare nominiert. Aus dem Kreis der 14 Landtagsabgeordneten sollen dem Vernehmen nach die drei künftigen Regierungsmitglieder kommen. "Über Personalia in der Regierungsverantwortung wird zum Schluss gesprochen", hieß es. Als Termin für die konstituierende Sitzung wird der 23. März kolportiert.