Adidas-Produzent Pou Chen streicht in Vietnam 6000 Stellen

Die erwartet schwache Nachfrage von Kunden wie Adidas und Nike führt zu Jobabbau im wichtigen Produktionsstandort Vietnam.

Der weltgrößte Sportschuh-Auftragsfertiger Pou Chen will Insidern zufolge angesichts der schwachen Nachfrage von Kunden wie Adidas und Nike 6000 Arbeitsplätze in Vietnam abbauen. In der "Pouyuen"-Fabrik in der größten Stadt des Landes, Ho-Chi-Minh-Stadt, sollen noch in diesem Monat 3000 Stellen gestrichen, im weiteren Jahresverlauf sollten Verträge von weiteren 3000 Beschäftigten nicht verlängert werden, so mit den Plänen vertraute Behördenvertreter am Dienstag zu Reuters.

Das Unternehmen mit Sitz in Taiwan beschäftigt der Nachrichtenagentur zufolge allein in Ho-Chi-Minh-Stadt 50.500 Mitarbeiter und ist damit dort einer der größten Arbeitgeber.

Pou Chen erklärte, in der Fabrik in Vietnam würden wegen der konjunkturellen Unsicherheiten nicht mehr als 3000 Arbeitsplätze gestrichen. Die Auswirkungen auf die Produktion seien begrenzt. "Das Unternehmen wird umsichtig auf die dynamische Veränderung des geschäftlichen Umfelds reagieren", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Das örtliche Gewerkschaftsbüro war nicht zu erreichen.

Adidas erwartet deutlichen Umsatzrückgang

Vietnam ist für die großen Hersteller von Sportschuhen einer der wichtigsten Produktionsstandorte. Adidas rechnet für 2023 mit einem Umsatzrückgang um bis zu zwei Milliarden Euro, der sich nur teilweise durch das Ende der Zusammenarbeit mit dem Skandal-Rapper Kanye West erklären lässt, der für Adidas eine eigene Schuh-Produktlinie ("Yeezy") designt hatte. Analysten fürchten zudem eine schwächere Nachfrage in Europa und den USA.

Noch 2021 war Pou Chen in Vietnam mit der Produktion kaum hinterhergekommen, in den Sportartikel-Läden wurden die Waren knapp. Ein Coronalockdown hatte die Fabriken wochenlang lahmgelegt.

