Als Prinzessin Kate ihrem Mann einen Klaps gab

Von der Verleihung der BAFTAs gab es einiges zu berichten - von Gewinnern, Abwesenden, von schönen Reden - eine ungewöhnliche Szene ist im Netz aber am längsten hängengeblieben.

Und patsch! Der britische Thronfolger hat von seiner Frau einen Klaps auf den Hintern bekommen und royalen Beobachtern bleibt der Mund offen. Was ist die Geschichte? Als Prinz William und seine Frau Catherine die Fotografen-Schleuse vor den BAFTAs (British Academy of Film and Television Arts) am Sonntag durchliefen, fingen die Kameras eine seltene Szene ein: Die Prinzessin tätschelte ihren Ehemann Prinz William auf den Po. Das finden manche jetzt skandalös, andere lieb, den meisten wird es egal sein, anschauen können wir es uns trotzdem. Die „Vogue" stellte dankenswerterweise ein Video von dem Moment online.

Unter Königin Elizabeth II. hätte es solche intimen Gesten wohl nicht gegeben, sie hielt als ranghöchstes Mitglied des Hauses die Etikette stets hoch. Der Hochadel berührt sich in der Öffentlichkeit nicht und wird auch von sonst niemandem angefasst, so die Regel. Die Momente, in denen sich Elizabeth II. von ihrem eigenen Mann, Prinz Philip, mit Hautkontakt über Stiegen oder ähnliches helfen ließ, waren rar. Seitdem ihr Sohn, König Charles, den Posten übernommen hat - am 6. Mai wird er offiziell gekrönt - dürften einige Tabus von früher fallen und der britische Adel etwas nahbarer werden.

(sh)